7. Nachhelfen

Was durch die oberen sechs Tipps aktuell noch funktionieren mag, wird in den nächsten Wochen leider immer mehr an Wirkung verlieren. Wer sich mal so gar nicht vom harterarbeiten Sommer-Teint verabschieden kann, dem bleibt früher oder später nur noch eine Option: nachhelfen. Gemeint ist damit kein gesundheitsschädliches Solarium. Was unserer Haut viel besser gefällt sind Selbstbräuner. Die pflegen und verleihen dem Body auch an grauen Tagen noch mal eine ordentliche Portion Ferien-Glow.