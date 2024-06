Eure Dessous habt ihr bisher falsch gewaschen

Früher schrubbte man sowieso alles übers Waschbrett. Die wöchentliche Wäsche war ein Tagesjob. Das ist glücklicherweise vorbei. Jetzt hauen wir ja eigentlich alles in die Maschine und lassen leger waschen. Bei der Unterwäsche (die ist immerhin die naheste Schicht am Körper) drücken wir auch gerne mal aufs Kochprogramm. Es soll schliesslich hygienisch und frisch werden. Diesem und anderen Wäsche-Wasch-Mythen haben wir nachgespürt – hier sind unsere liebsten Aha-Momente in 9 Tipps. Eins vorweg: Das richtige Waschen ist so individuell wie unsere Dessousschublade.