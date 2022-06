Einen Sunblocker gibt es nicht

Zuerst einmal weist Dr. Kraemer daraufhin, dass auch 50+-Cremes keine Sunblocker sind. Sowas würde es nämlich gar nicht geben – es sei denn, man hockt sich eben in den Keller. Unsere Haut kann also nie komplett vor UV-Strahlen geschützt werden – auch nicht bei grauem Himmel. Und genau deswegen reicht es auch nicht aus, nur einmal am Morgen einen Lichtschutzfaktor 15 oder 20 aufzutragen. Für den optimalen Schutz müsste man alle zwei bis drei Stunden nachcremen. Da das im Alltag oft schwierig ist, rät die Dermatologin zu einer Creme mit einem LSF von mindestens 30 plus UVA Siegel.