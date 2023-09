Warum wir uns mehr um die Kopfhaut kümmern sollten

Wie an unserem ganzen Körper werden auch in tieferen Schichten unserer Kopfhaut laufend neue Zellen gebildet. Verhornte und abgestorbene Zellen hingegen werden an der Hautoberfläche abgestossen. Diesen Prozess können Stresssituationen, Kälte, trockene Heizungsluft, aggressives Föhnen oder häufiges Färben aber auch ganz schön durcheinanderbringen. Und ist das Gleichgewicht einmal gestört, rächt sich unsere Kopfhaut mit trockenen Stellen, Juckreiz und vermehrter Schuppenbildung. Das Resultat? Jap, ihr ahnt es: Neben dem unangenehmen Jucken verliert unser Haar auch an natürlichem Glanz. Also – was können wir dagegen tun?