Was ist eigentlich … Rizinusöl?

Was ist Rizinusöl?

«Ricinus Communis» – so lautet der wissenschaftliche Name der Heilpflanze – ist vor allem als Rizinus oder Wunderbaum bekannt. Nein, dabei handelt es sich nicht wirklich um einen Baum, sondern um eine Pflanzenart aus der Familie der Wolfsmilchgewächse. Achtung: Die Samen sind in ihrer reinen Form für Menschen und Tiere äusserst giftig! Werden sie jedoch geschält und kalt gepresst, entsteht das wertvolle Rizinusöl mit seinen hochwertigen Inhaltsstoffen: Ricinolsäure, Vitamin E und essentielle Fettsäuren machen es zu einem wahren Wundermittel. Das haben übrigens schon die Ägypter gewusst und das Öl bereits vor 4000 Jahren zur Haarpflege benutzt.