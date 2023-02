Der Farbe nachhelfen

Sie wollen also geschützt werden. So kann man den Alterungsprozess und den Farbverlust etwas hinauszögern. Aber wenn sie mit der Zeit doch etwas an Strahlkraft verlieren, gibt es zum Glück genügend pflegende, getönte Lippenbalms, um sie wieder prall leuchten zu lassen. Helle, schimmernde Farben, die die Lippenfläche wieder etwas grösser erscheinen lassen und zudem pflegend sind, eignen sich dafür besonders.