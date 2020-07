Was wir unbedingt über Mitesser wissen sollten

Es scheint, als hätte ich mich als Kind nicht genügend über meine porenreine Haut gefreut. Denn so plötzlich sich die Pubertät über meinen Körper ausbreitete, so unerwartet überfielen mein Gesicht erste Unreinheiten. Pickel und Akne habe ich seither zwar in den Griff bekommen (inzwischen bin ich übrigens 26 Jahre alt), frei von Mitessern bin ich allerdings noch immer nicht. Und schaue ich mich in meinem Freundeskreis um, scheint es vielen anderen ähnlich zu gehen: Egal wie glowy und rein die Haut aus sicherer Entfernung wirkt, der eine oder andere schwarze Punkt tanzt bei fast jeder auf der Nase herum.