Wann ihr eure Haarbürste unbedingt entsorgen solltet

Je nach Beanspruchung und Pflege der Bürste sollte sie alle sechs bis zwölf Monate durch eine neue ersetzt werden. Der Grund: Auch wenn ihr eure Haarbürste regelmässig einer Reinigung unterzieht, sammeln sich mit der Zeit zwischen und auf den Borsten Talg- und Schmutzrückstände an, die zur Brutstätte für Bakterien werden können. Die Folge: Nach einer gewissen Zeit werden diese Bakterien auf unsere Haare übertragen, was sie fettiger aussehen lässt und zusätzlich beschwert. Im schlimmsten Fall kann dies auch Haarprobleme wie zum Beispiel Schuppen verschlimmern. Nach spätestens einem Jahr also solltet ihr euch fix eine neue Bürste zulegen. Haarbürsten aus Holz und Tierhaar strapazieren die Kopfhaut übrigens deutlich weniger. Dadurch lagern sich weniger Talg und Hautschüppchen auf der Bürste ab und machen diese etwas länger haltbar.