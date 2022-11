Rundbürste für perfekte Föhnwellen

Go big or go home: Träumt man von einer Wallemähne à la Matilda Djerf sind dem Volumen keine Grenzen gesetzt. Wie man das am besten in den Schopf zaubert? Mit einer klassischen Rundbürste mit XL-Durchmesser. Dreht man die Längen darin bist zum Ansatz ein und föhnt anschliessend sanft darüber, entstehen vom Scheitel an ausladende Wellen.