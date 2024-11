Langes Rapunzelhaar

Klassisch, perfekt, feminin: Wer langes Haar trägt, der will es auch immer schön glänzend haben. Ihr kleinen Rapunzel seid anspruchsvoll und steckt deshalb auch viel Zeit in die Dinge, die euch wichtig sind. Das Wichtigste? Treue. Ihr tragt den Look schon jahrelang mit euch rum und seht deshalb auch keinen Grund darin, warum ein Bob-Trend euch die Mähne kosten sollte.