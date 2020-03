Glanz-Boost

Wer sein Haar liebt, braucht eine Wasch-Routine

Mal wascht ihr euer Haar täglich, dann wieder erst nach Tagen? Oh oh. Was aus so einer inkonsequenten Routine resultiert, ist meist nicht gerade das, was man sich für seinen Kopf wünscht. Denn wer von gesundem und glänzendem Haar träumt, der muss nach Wasch-Fahrplan fahren.