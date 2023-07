Sich nach einem stressigen Tag in die Fluten einer wohlduftenden und warmen Wanne zu werfen, gleicht einem Kurzurlaub. Der Druck fällt ab, der Körper fühlt sich plötzlich leicht an. Noch schnell mit dem Kopf untertauchen – dann sind wirklich alle Sorgen weggespült. Und wenn die Haare schon mal nass sind, wieso sie nicht gleich auch noch waschen? Aus mentaler Sicht wohl eines der befriedigendsten Self-Care-Momente überhaupt. In Sachen Haarpflege hingegen ein No-Go. Was viele nicht wissen: Badewasser schadet der Qualität unserer Schopfs immens.