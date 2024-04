Weshalb Squalan in eure Beautyroutine gehört

Squalan werdet ihr vor allem in Gesichtscremes, Seren oder Cleanser finden. Ihr könnt das Lipid auch als reines Öl verwenden – und das nicht nur für eure Haut. Auch eure Haare werden sich über den Feuchtigkeitsbooster freuen. Gebt dafür einfach ein paar Tropfen in eurer Shampoo und massiert die Mischung bis in die Spitzen.