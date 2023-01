Der Grund dafür sind Östrogene, die laut US-amerikanischen Wissenschaftler*innen euer Schmerzempfinden senken. Zum Zyklusbeginn – also während der Periode – ist der Östrogenspiegel niedrig. Dadurch seid ihr schmerzempfindlicher als sonst. Danach steigt der Östrogenspiegel im Organismus an und erreicht nach dem Eisprung seinen Höchststand, bis er kurz danach wieder abfällt und eure Blutung wieder einsetzt. Will heissen, dass ihr das Kribbeln auf der Kopfhaut – wie es bei chemischen Behandlungen typisch ist – aufgrund des Östrogenmangels stärker wahrnehmt als sonst. Zudem sind während der Monatsblutung sowohl die Hormone als auch die Kopfhaut ausser Rand und Band. Sprich: Letztere ist zart besaitet und chemische Mittel bringen sie rasch an ihre Grenze. Auch die hormonellen Veränderungen sprechen jetzt gegen einen Coiffeurbesuch. Sie sorgen nämlich dafür, dass eure Haare die Grauabdeckung oder Farbe schlecht aufnehmen und das Resultat darunter leidet. Darum solltet ihr jetzt besser nicht zur Friseurin oder zum Friseur eures Vertrauens.