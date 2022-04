Details und Accessoires

An Puffärmeln, Schnürungen und kurzen Röcken führt im Sommer 2022 kein Weg vorbei. Details, die sich auch vor dem Schreibtisch der Standesbeamt*innen sehen lassen. Wer möchte, kann mit verschiedenen Silhouetten spielen, wählt einen kürzeren Saum, statt High Heels ein Paar klobige Loafer oder eine andere Farbe als Weiss. Schon ein kleines unkonventionelles Detail kann dem Look das gewisse Etwas einhauchen. Experimentierfreudige Bräute, die gerne mal über den Tellerrand schauen – oder besser gesagt in die Männerabteilung – können es der französischen Stylistin Lolita Jacobs nachmachen, die vergangenen Sommer an ihrem grossen Tag eine herrliche Portion Mühelosigkeit im taillierten Männerhemd versprühte. Auch Zweiteiler sind so beliebt wie nie zuvor. Von einer fitted Silhouette bis zum Oversized-Look ist je nach Stiltyp alles möglich.