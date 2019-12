Locker bleiben!

Bereit für die Jeans, die 2020 alle tragen werden?

He was a Sk8r boy, she said «see you later, boy» – die Sache ist complicated. An übercoolen Jungs sind Baggy Pants in den 2000ern hängen geblieben, an Stylistinnen und Influencern erscheinen sie jetzt aber wieder auf der Bildfläche. In hypercool – denn die wissen schliesslich, was sie tun. Und wir jetzt zum Glück auch.