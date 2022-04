Die ikonische Schlaufe

Damenslips sind richtige Dinosaurier in der Modebranche. Seit ewigen Zeiten wird diese erste praktische (manchmal auch geheimnisvolle) Schicht unter dem Outfit getragen. Aber auch dieses Kleidungsstück hat sich mit der Zeit verändert. Zum Glück! Denn vor der Erfindung des Gummibandes war das Ganze noch kein so ein elastisches Paradies wie heutzutage. Anhand eines Bändels, durch eine Öse gezogen, wurde die Unterwäsche früher befestigt. Dadurch blieb sie an Ort und Stelle und es rutschten nicht einfach so Damenslips in der Gegend umher. Durch das Knüpfen dieses Bandes entstand eine kleine Schleife an der Vorderseite. Tadaaa! Ein ikonisches Detail ist entstanden.