Diese 4 Modetrends dürft ihr in diesem Sommer nicht verpassen

Ein Stückchen Stoff, das alle paar Dekaden wieder zu Ehren kommt, ist der Volant oder das Schösschen, das sich südlich der Taille bauscht. Es war der Star bei Christian Diors New Look, geriet in Vergessenheit, bis Mugler und Gaultier es in den Achtzigern neu aufleben liessen. Jetzt spielten Peplum-Tops eine zentrale Rolle beim Schweizer Luxuslabel Bally oder dem spanischen Modehaus Loewe. Der Sinn der Sache: das Augenmerk auf die Taille zu richten.