Ciao Grau

Farben kombinieren wie ein Profi – so gehts

Wir alle gehen gern auf Nummer sicher. Und bunte Farben können ganz schön angsteinflössend sein. Welche passt zu was? Wann ist es zu viel des Guten? Also doch lieber wieder das weisse Shirt zur schwarzen Hose anziehen? Nö! Wir erklären euch, wie ihr Farben mixt like a Pro.