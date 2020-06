Lasst den Slip unterm weissen Kleid verschwinden!

Damit wir in der Sonne nicht zu stark gebrutzelt werden, sind unsere Outfits endlich wieder luftig, flattern im Wind und strahlen im besten Fall noch möglichst hell. Ein weisses Kleid kommt im Sommer also wie gerufen – bringt aber ein neues Problem mit sich: Tragen wir den falschen Slip darunter, zeichnen sich Naht und Farbe durch den hellen Stoff ab. Der Griff ins Unterhosen-Fach will also gut überlegt sein. Je nach Länge, Material und Farbe verlangt ein helles Outfit nämlich einen sehr individuellen Slip.