Kaschieren muss heute niemand mehr. Emily Ratajkowski ist in puncto Look also kein Extrembeispiel, aber ein extrem gutes, wenn es um das noch immer vorherrschende Schwangerschaftsschönheitsideal geht. Es ist nun mal so, dass, wo immer schwangere Frauen aufeinandertreffen und nett sein wollen, einander versichert wird, wie unschwanger man doch von hinten aussieht.