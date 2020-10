Wie wir die Bettdecke mit nach draussen nehmen

Sich einfach die Decke über den Kopf ziehen – nicht raus in den Nieselregen und arbeiten müssen, einfach mal liegenbleiben können. It's a mood. It's Herbst. Und weil Mode ja stets die allgemeine Stimmung widerspiegelt, trägt man jetzt Bettdecke. Auf der Matratze wie auf der Strasse. So ein lauschig wattiertes Stück Stoff ist perfekt für die Übergangszeit. Es schafft es einerseits, die Sehnsucht nach der Kiste zu stillen, indem man sie quasi am Leib trägt, und meistert andererseits die ungewohnt kühlen Temperaturen – ohne uns im ÖV fast schmelzen zu lassen. Die Luft zwischen den Steppnähten nämlich wirkt wie ein Polster gegen Kälte und bleibt dabei trotzdem federleicht.

Und wenn wir uns zwischen den Häuserschluchten in Paris, Mailand und Kopenhagen mal so umschauen, dann wird klar, wie sich die Fashion-Week-Besucherinnen am liebsten betteten: in zartes Creme wie ein nacktes Duvet, das darauf wartet, bezogen zu werden. Oder in Retro-Blümchen, wie wir sie von Omas Decke kennen. In kunstvollem Patchwork (siehe oben), einer Seventies-Tagesdecke ähnelnd. Die Variationen sind schier endlos.

Wie es aussieht, wenn man auf der Strasse richtig ausgeschlafen wirken will, seht ihr hier: