1 Tasse roter Reis

1 kleiner Hokkaido-Kürbis

1 rote Zwiebel

1 Bund Koriander

250 ml Kokosmilch

100 ml Gemüsebrühe

1,5 EL Currypulver

1 Handvoll Kidneybohnen

2 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Eine Tasse mit dem roten Reis füllen und zusammen mit zweieinhalb Tassen Wasser in einen Kochtopf geben. Sobald das Wasser anfängt zu kochen, den Herd auf mittlere Stufe stellen und den Reis ca. 40 Minuten, bis das Wasser verschwunden ist, köcheln lassen. Den Kürbis in zwei Teile schneiden. Eine Hälfte in Würfel hacken und die andere in Scheiben. Die Scheiben zusammen mit der geviertelten Zwiebel, etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer bei 200 Grad ca. 30 Minuten im Ofen garen. In einem Topf die Gemüsebrühe erhitzen. Sobald sie kocht die Kürbiswürfel hinzugeben. Nach ca. 15 Minuten die Kokosmilch, Bohnen, Koriander und Currypulver hinzugeben und weitere 10 Minuten köcheln lassen. Anschliessend den gebackenen Kürbis, den roten Reis und die Currysauce nebeneinander in einer Schüssel platzieren. Darauf die geschmorte Zwiebel und etwas Koriander verteilen.