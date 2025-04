Wer keinen grünen Daumen hat, kann nun endlich trotzdem sein eigenes Gemüse züchten – und das sogar in der Wohnung. Möglich macht es der smarte Indoor-Garten namens Plantaform. Der Garten funktioniert vollautomatisch, er braucht nur Wasser und sogenannte Plant Pods. Danach managt sich der Indoor-Garten völlig selbst. Via App hat man Temperatur, Feuchtigkeit, Licht und Wasserzyklus ständig im Blick. Insgesamt lassen sich so 15 Gemüsesorten ziehen, etwa Küchenkräuter, aber auch Tomaten, Salat oder Mangold. Der Preis des Mini-Greenhouse, das an eine Raumkapsel erinnert: ca. CHF 510.–