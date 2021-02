5 Tipps für ein wundervolles Weekend in Davos

Die epidemiologische Lage lässt es zu, dass die Skigebiete in Davos Klosters bis zum Ende der Wintersaison geöffnet bleiben. Restaurants bieten ausschliesslich Take-Away an, in Innenräumen dürfen sich Gäste weiterhin nicht aufhalten. Zudem müssen die Terrassen in den Skigebieten ab dem 26. Februar wieder schliessen.