8 Gewohnheiten, die unsere Kleidung ruinieren

Jede*r hat es: Dieses eine bestimmte Kleidungsstück, dessen Verlust einer mittelschweren Katastrophe gleichkommen würde. Was also tun, um den Tag der Apokalypse, an dem wir besagtes Piece um die Hälfte geschrumpft aus dem Tumbler ziehen, bis in alle Ewigkeit abzuwenden? Vorbereitet sein! Wir verraten acht häufige Gewohnheiten, die unsere Kleidung ruinieren können – und wie wir sie vermeiden.