Eine Stufe runter

... und rein in die obersten Küchenschränke: Wer einen Plan hat im Leben, weiss, was sich wo in den Fächern befindet. Das ist auch der Grund, warum man es oft nicht für nötig hält, die auch mal auszuräumen. Und wenn sie dann doch mal geöffnet werden, wird das oberste Level frech ignoriert. Sammelt sich da bei euch auch Nippes an, das da ein gar unbenutztes Leben fristet. Genau deshalb darf das Zeug da auch noch ein bisschen länger drin wohnen. Stört ja keinen.