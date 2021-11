Bakterienfalle Putzlappen: Benutzt ihr den richtigen?

Professor Dr. Markus Egert von der Hochschule im deutschen Furtwangen untersuchte in einer Studie die Keimbelastung gebrauchter Spülschwämme und Putzlappen – er fand heraus, dass sich auf einem Geschirrtuch mehr als sieben Milliarden Erreger tummeln. Er entdeckte auch, dass fünf der zehn häufigsten Arten potentiell krankheitserregend sind. Ihr merkt, es ist also gar nicht so verkehrt, die verschiedenen Tücher einmal unter die Lupe zu nehmen. Und vor allem zu wissen, wie man sie am besten wieder sauber kriegt.