Nicht zufällig

Das ist der Grund für das «V» an Sweatshirts

So ein Sweatshirt geht immer – ein Klassiker. Es lässt sich mit allem kombinieren, ist überaus praktisch, schnell übergeworfen, es bekommt nach jeder Wäsche einen noch etwas besseren Look. Aber warum sieht es eigentlich aus, wie es aussieht? Genauer: Warum hat es so oft ein kleines Dreieck an seinem Rundhalsausschnitt aufgenäht?