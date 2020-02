Diese Unterhose ist die Heldin unserer Garderobe

Vom schwarzen Spitzen-Tanga bis zur hautfarbenen Shapewear – Slips für Damen gibt es wie Sand am Meer. Klar, dass die Entscheidung für den Einen da schwerfällt und die meisten von uns am Ende ein buntes Allerlei in der Schublade liegen haben. Sei es für die spontanen Periodenkämpfe oder das Sex-Date, man möchte schliesslich für alle Situationen gewappnet sein. Aber wer hat überhaupt festgelegt, dass man nicht einen Slip für alles haben kann? Komischerweise ist es bisher immer so gewesen, dass sich die Wäsche-Attribute «bequem» und «sexy» eher ausschlossen – die Betonung liegt auf gewesen.