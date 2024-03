Für uns ist es längst eine Selbstverständlichkeit: Statt Einwegflaschen tragen wir Modelle aus wiederverwendbaren Materialien mit uns herum und halten unseren Flüssigkeitshaushalt dank Glas-, Alu- oder Hartplastikflaschen konstant. Und das seit Jahren. Die kleinen Risse, die sich am Boden gebildet haben und die Verfärbung am Flaschenhals – kein Problem, oder schon richtig eklig? Naja: Es kommt drauf an.