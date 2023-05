Die Sonnenstrahlen zeigen jeweils gnadenlos, welche Fensterscheiben sauber sind. Oberflächliche Flecken oder – wie jetzt sehr aktuell – Blütenstaub kriegt man zwar schnell mal weg. Aber die Glasscheiben ohne Schlieren hinzukriegen, das ist nicht einfach. Es gibt so einige Reinigungs-Techniken und -Mittel, die sich bewährt haben. Doch, wer die anwendet, braucht Geduld und viel Zeit. Wir haben den ultimativen Hack, der die Fenster im Nu wieder zum Glänzen bringt – ohne Streifen!



Das Mittel für den Durchblick



Das Putzmittel dazu kann jeder selber herstellen. Die Zutaten haben bestimmt alle in der Küche vorrätig. Wir brauchen:

1 TL Olivenöl

1 EL Essig

1/2 EL Spülmittel

Das geben wir zusammen mit 2 Gläser heissem Wasser mit Hilfe eines Trichters in eine Sprühflasche (dafür eignet sich auch eine leere, herkömmliche Putzmittelflasche). Die Flasche schütteln, damit sich alles gut vermischt. Dann etwas von dem Mittel auf die schmutzigen Fensterscheiben sprühen und mit einem sauberen Mikrofasertuch zügig nach- und trockenwischen – und staunen!