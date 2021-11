Wer in den Läden die Auswahl an feuchten Hygienetüchern sieht – mit Aloe Vera getränkt, mit Kamille, Mandelmilch oder dem Duft von Waldbeeren –, ahnt nicht, wie jung dieses Produkt ist: Trockenes Klopapier ist seit gut 600 Jahren in Gebrauch – feuchtes erst seit fünfzig Jahren. Gedacht war es als Luxusartikel. Genutzt wurde es zur Babypflege. Gekauft wurde es anfangs kaum. Dann kam in den Nullerjahren ein Boom. Ein reissfester, bis heute.