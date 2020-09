Die Viamala ist unser Tor ins Schams. Nach der Felsenlandschaft wirkt das Val Schons, wie es auf Rätoromanisch heisst, lieblich-friedlich. Seine Talseiten sind grün und oberhalb mit Arven bewaldet. Im Tal machen wir halt in Zillis und bewundern die bekannte mittelalterliche Bilderdecke in der Kirche St. Martin, dann geht es weiter nach Andeer. Keine Bergbahnen, wenig Touristen: Im Schamsertal fährt das gestresse Städterherz runter Mitten im Dorf befindet sich die Sennerei Andeer von Maria Meyer und Martin Bienerth, die man weit über das Schams hinaus kennt. Die besten Schweizer Küchenchefs gehören zum Kundenstamm. Das Ehepaar hat die Aufgaben klar verteilt: Sie macht den harten Käse, er den weichen. Sie bleibt gern im Hintergrund, er ist der leidenschaftliche Verkäufer und liefert neue Ideen. «Meine Maria würde sonst immer den gleichen Käse machen.» In der Ladenvitrine liegen über 25 verschiedene Sorten. Der Weichkäse ist verziert mit Blüten oder aromatisiert mit Arvenspitzen. «Wenn man reinbeisst, kommt man sich vor wie im Wald», findet Floh, wie Bienerth von allen genannt wird. Einen Stock tiefer lagern die Laibe im Keller. Hier wähnt man sich in einem Goldtresor – ausser dass es nach Ammoniak riecht, der bei der Reifung aus dem Käse tritt. Besonderes Schmuckstück ist der Andeerer Schiefer in Form eines Parmesans. Aus Spass hat Floh jedem Käse einen Paten zugeordnet und dessen Namen in die Rinde geritzt. Im Regal «liegen» Spitzenköche wie Andreas Caminada, Sven Wassmer – oder Rebecca Clopath, die wir einen Tag später treffen.