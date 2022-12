2. Wie berechne ich meinen Aszendenten?

Leider ist das gar nicht so unkompliziert. Das eigene Geburtsdatum, wir wagen hier nun eine steile These, kennt man im Normalfall. Die Geburtszeit ist da schon kniffliger. Die braucht es aber für eine treffsichere Berechnung des Aszendenten (vgl. Frage 1). Ihr kennt sie nicht? Dann kurz bei den Eltern durchklingeln (die freuen sich da vermutlich eh drüber...), in der Geburtsurkunde nachschauen oder zur Not beim Amt anrufen. Ausserdem müsst ihr wissen, wo ihr zur Welt gekommen seid. Denn wie in Punkt 1 erklärt – beim Aszendenten ist es wichtig zu wissen, wo auf der Erde man sich gerade befunden hat. Übrigens: Am einfachsten gehts über einen kostenlosen Online-Rechner.