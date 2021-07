Ihr wollt euch einen Camper leihen? Wir haben Tipps

Wie kleine Schnecken schieben wir uns dieses Jahr durch die Sommerferien – das mobile Häuschen immer dabei, immer schön der Nase nach. Das Frühstück gibts unterm Vordach statt im überfüllten Hotel-Restaurant, generell lässt es sich unter freiem Himmel sorgenfreier urlauben. Campingferien boomen während der Pandemie: Die Übernachtungen auf TCS-Campingplätzen stiegen 2020 um 25 Prozent. Nun wurden die Reisebestimmungen gelockert – der Boom hält an.

Wem ein Zelt zu wenig Komfort bietet und ein Wohnmobil zu monströs erscheint, der mietet sich einen Camper. Mit allem Drum und Dran. Dank der kompakten Komfort-Kugeln kurvt man entspannt durch engste historische Altstadtgassen und parkiert mittendrin. Schnittige Passstrassen hoch, abends unbeschwert kochen und den perfekten Sonnenuntergang in den Bergen geniessen. Hach... Aber: ein Fahrzeug kaufen oder mieten? Welches? Und birgt die wilde Romantik auch Tücken? Worauf muss man achten? Wir haben mit einem gesprochen, der es wissen muss: Thomas Jenzer, Verwaltungsratspräsident von Citypeak, die ihre Camper in Gebertingen, zwischen Zürich und St. Gallen, ausserdem in Bern, Basel, Luzern und Solothurn vermieten.



Style: «Einfache Ferien» – so wird Camping oft bezeichnet. Eine Beleidigung?

Thomas Jenzer: Nein. In Bezug auf die benötigte Infrastruktur trifft dies zu. Einfach muss ja nichts Schlechtes sein – weniger ist oft mehr. Diese Reise- und Ferienart zeigt vielen Menschen auf, dass es für das Glücklichsein keinen Überfluss braucht. Viel entscheidender ist, dass die Erlebnisse reichhaltig sind.