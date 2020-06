Ja, es gibt Wege, Schuhe schmerzfrei einzulaufen

Schuhe sind eine gemeine Angelegenheit. Sie locken uns mit ihrem glänzenden Lack oder glatten Leder, ihren vielen kleinen Riemchen oder grossen Schnallen, dünnen Absätzen oder klobigen Sohlen in ihre Nähe. Okay, überzeugt, gekauft. Und auch wenn wir das Schuhwerk (noch im Karton) fröhlich nach Hause tragen, ist alles in Ordnung. Doch einmal am Fuss, fällt es uns wieder ein: Neue Schuhe kommen meistens mit jeder Menge Schmerzen daher, bis sie endlich zu unseren Lieblingsstücken werden. Drückende Stellen, Blasen und Blut müssen in Kauf genommen werden, doch einmal eingelaufen passt alles wie angegossen. Schmerzvoll, aber lohnend, das ist der einzige Weg. Oder kann man da doch etwas drehen?