Mit diesen 4 Tricks kämpfen wir gegen Laufmaschen an

Sie liegen an wie eine zweite Haut, verstecken kahle Winterstelzen wie kein anderes Kleidungsstück und sehen dazu auch noch wahnsinnig elegant aus. Kurz: Wir lieben Strumpfhosen. In schwarz, mit funkelnden Akzenten oder in knallbunt – das spielt dabei keine Rolle. Jetzt, an Weihnachten, machen sie zu Federn und Pailletten eine ganz besonders gute Figur. Und auch an Silvester werden sie das Tragen eines kurzen Kleides trotz Temperaturen um den Gefrierpunkt wieder möglich machen. Wir sagen: Ja, Strumpfhosen sind toll. Sexy sind sie obendrauf. Damit sie das auch bleiben, passen wir lieber auf, keine Laufmasche zu ziehen. Mit welchen Tricks die Strümpfe garantiert jede Feier überstehen?