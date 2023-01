So werdet ihr den Grauschleier auf euren Gläsern los

Schöne Bescherung: Nachdem wir den Baum entsorgt und die Deko sicher verstaut haben, ist das Einzige, was uns noch an die Feiertage erinnert, Wein- und Champagnergläser. Die sind weder appetitlich noch schön anzusehen. Der Grund dafür ist ausgerechnet unsere Lieblingshaushaltshilfe, der Geschirrspüler. Beim Waschen kann sich nämlich Kalk oder Salz darauf ablagern, was für den unschönen Grauschleier sorgt. Je nach Härtegrad des Wassers ist der Kalkgehalt darin höher und die Mineralien können besser an Kelchgläsern und Co haften bleiben. Aber auch zu viel oder zu aggressives Spülmittel und zu heisse Wassertemperaturen können Gläser trüben lassen.