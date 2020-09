Putzmittel einfach selbst gemacht

Nach den Lebensmitteln, den Kleidern und der Kosmetik hält die Nachhaltigkeit nun auch im Putzschrank Einzug. Da schaut es vor dem Ausmisten wohl bei den meisten ähnlich aus: unzählige Plastikflaschen, alle gefüllt mit mehr oder weniger Chemie. «Das hat mich gestört», sagt Alessia Baumgartner aus Winterthur ZH, die auf ihrer Plattform Less is more über Mindful Minimalism schreibt. «Am liebsten ist mir eine Glasflasche, die ich immer wieder mit einem Universalmittel nachfüllen kann», sagt die 30-Jährige. Oft hat man ein paar der benötigten Zutaten bereits zu Hause. Die sechs wichtigsten Basics: Natron, Zitronensäure, Schmierseife, Kernseife, Soda und Haushaltsessig – alle natürlich und gut abbaubar. Keines dieser Mittel hinterlässt Rückstände im Putzwasser, die der Umwelt schaden.