Hier lauern zu Hause die meisten Keime

4. Kühlschrankgriff

Verständlich, dass er nicht zu den saubersten Dingen in der Wohnung gehört. Schliesslich fassen wir den Kühlschrankgriff täglich dutzende Male an. Aber wusstet ihr, dass durchschnittlich 217.000 Bakterien an ihm haften? Ja, dieser Fakt ist dann doch ziemlich «gruusig». Deshalb unbedingt daran denken, beim nächsten Putzmarathon auch dort gründlich zu reinigen.