Bunt soll es sein, das Leben! «Farben sind für mich Energie, Kraft und mein wichtigstes Ausdrucksmittel. Sie helfen mir, mich ganz zu fühlen. Die Welt ist oft allzu grau.» Ein exotischer Vogel sei sie schon immer gewesen, sagt Silja Coutsicos, «das hier ist mein Nistplatz». Die 61-jährige Pädagogin und Künstlerin sitzt am Stubentisch in ihrem «Bunteshaus» (www.dasbunteshaus.ch), wie sie ihr Daheim nennt. Ein Farbtupfer in einem Einfamilienhaus-Quartier des oft nebligen Schönenwerd SO. Immer wieder bleiben Fussgänger stehen und bestaunen das einzigartige Bijou mit seinen farbigen Fassaden und den glitzernden Mosaiken. «Den meisten zaubert es ein Lächeln ins Gesicht.»