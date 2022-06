Backpulver

Haben wir kein Spülmittel in der Küche, versteckt sich eine andere Alternative ganz in der Nähe. Sonnencreme-Flecken lassen sich auch wunderbar mit Backpulver entfernen. Durch die bleichende Wirkung funktioniert dieser Trick besonders gut auf weisser Wäsche. Den Fleck mit Wasser befeuchten, ein Päckchen Backpulver 30 Minuten darauf einwirken lassen und anschliessend in die Waschmaschine werfen.