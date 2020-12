4 Tipps, um Rauchgeruch aus Textilien zu entfernen

1. Eiseskälte

Alles, was geht, sollte direkt nach dem Ausflug an die Feuerschale in euren Gefrierschrank wandern. Verpackt Schal, Handschuhe, euren Pulli in verschliessbare Plastikbeutel und verstaut sie über Nacht im Eisfach. Dort werden die Geruchspartikel (und übrigens auch Bakterien) zerstört. Am nächsten Tag sollten also alle Räucheraromen neutralisiert sein. Eure dicke Winterjacke passt nicht ins Eisfach? Weiterlesen!