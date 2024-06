Es hört niemand gerne, aber: Schimmelsporen sind überall. Vor allem im feuchtwarmen Klima von Badezimmern fühlen sie sich pudelwohl und tanzen umso heiterer durch die Luft. Mit Vorliebe nisten sie sich in Fliesenfugen ein und verleihen dem Bad, ja sagen wir ... eine unangenehme Art Shabby Chic. Eine Gefahr stellen sie in geringen Mengen im Grunde nur fürs Auge dar – Allergiker und Menschen mit geschwächtem Immunsystem sollten sich vorsichtshalber fernhalten und können so auch das Putzen anderen überlassen. Aber der Rest darf sich folgende Frage stellen: Was hilft gegen das Grauen in den Silikonfugen?