4. Tasche

Auch bei der Tasche für den Badi-Tag machen wir keine Kompromisse. Natürlich ist alles okay, was wiederverwendet werden kann. Bei all unseren hübschen Utensilien freuen wir uns aber, wenn sie schon auf dem Weg zum Seebad bewundert werden können und stellen sie gerne in der Netztasche zur Schau. Die ist hübsch, trocknet schnell wieder, wenn später die nassen Sachen drin sind und dient uns an allen Nicht-Bade-Tagen zum Transportieren des Wocheneinkaufs.