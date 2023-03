So schicken wir unsere Klamotten in die Sommerpause

1. Einen Waschtag einlegen

Egal, ob euer Winterpulli noch absolut frisch aussieht, oder ohnehin einen Waschgang vertragen könnte: Bevor die Wintergarderobe in eine dunkle Ecke verfrachtet wird, sollte sie gewaschen oder in die Reinigung gegeben werden. Ja, komplett. Denn auch ein optisch sauberes Sweatshirt ist ein potenzieller Motten-Magnet. Fiese Kleidermotten lieben Hautschuppen und Schweissrückstände und werden euch die Nachlässigkeit mit Löchern in den Lieblingsteilen danken.