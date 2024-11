Eine Winterjacke gefüttert mit Daunen ist in der Regel recht teuer. Spätestens wenn die Temperaturen unter die Null-Grad-Marke sinken, ist man trotzdem täglich dankbar, sie erstanden zu haben – bei der richtigen Pflege sogar ein Leben lang. Klar, dass irgendwann der Tag kommt, an dem die Jacke dreckig wird oder nach der Lagerung im Keller nicht mehr so frisch riecht. Wer denkt, dass nur Profihände in der Reinigung sie dann wieder sauber bekommen, der irrt. Mit den folgenden Tipps lässt sich das gute Stück auch zu Hause waschen, ohne die wärmenden Federn zu verstören.