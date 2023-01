Mit diesen 4 Tricks kämpfen wir gegen Laufmaschen an

Sie liegen an, wie eine zweite Haut, verstecken kahle Winterstelzen wie kein anderes Kleidungsstück und sehen dazu auch noch wahnsinnig elegant aus. Kurz: Wir lieben Strumpfhosen. In Schwarz, mit funkelnden Akzenten oder in knallbunt – das spielt dabei keine Rolle. Jetzt, da es die aktuellen Temperaturen möglich machen, schlüpfen wir auch abseits der Feiertage rein und machen darin eine gute Figur. Wir sagen aus Überzeugung: Ja, Strumpfhosen sind toll. Sexy sind sie obendrauf. Damit sie das auch bleiben, passen wir lieber auf, keine Laufmasche zu ziehen. Mit welchen Tricks wir möglichst lange daran Freude haben?