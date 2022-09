DIY-Projekte

Falls das Wetter gar nicht mitspielt, kann man sich an einem DIY-Projekt versuchen. Häkeln oder Stricken ist nicht nur was für ältere Semester. Vielleicht ist der selbst gestrickte Pullover ein wenig ambitioniert zum Start. Aber jede*r hat mal klein angefangen. Ist eigentlich auch egal, was schlussendlich kreiert wird. Der Wille zählt. Ein grauer Regentag kann so gut genutzt werden, um sich in seinen feinmotorischen Fähigkeiten zu üben.